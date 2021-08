Ellos viven sin problemas una relación de amor de tres

Maira Fernández, Eliana Cuchietti y Nazareno Fernández son un trío feliz. Clarín. Maira Fernández, Eliana Cuchietti y Nazareno Fernández son un trío feliz. Clarín.

Un trío de argentinos encontró la mejor forma de darle rienda suelta a su amor, sin andar peleando por celos e infidelidades.

Se trata de Maira Fernández, Eliana Cuchietti y Nazareno Fernández, quienes mantienen una relación de las llamadas poliamorosas, al mejor estilo de lo que se da en el medio oriente, solo que de este lado del charco.

Según informó el diario El Clarín, al principio Eliana Cuchietti y Nazareno Fernández eran una pareja convencional que combinaba amor y trabajo, ya que manejan juntos un call center.

Tiempo después, Maira Fernández comenzó a trabajar con ellos y, tras hacer amistad, descubrieron que se amaban y que solo se sentían completos como trío, por eso se asumieron como una relación poliamorosa.

Nazareno, de 41 años, relató al diario Los Andes: “Empezó todo como una relación laboral, luego de amistad, y ahora de amor”.

“Empezamos a ver que sentíamos cosas que no entendíamos”, dijo por su parte Maira, hoy de 23.

“Los tres nos juntábamos sin problemas, pero si yo me juntaba sola con Eli, extrañábamos a Naza. Algo estaba pasando. Si éramos solo dos, en cualquier cosa que hiciéramos, nos hacía falta el otro. Ahora tenemos una relación de poliamor y de tres. No mantenemos una relación abierta, no somos swingers. Somos un trío y nos amamos”, amplió.

Después de cuatro años de relación de noviazgo, ahora conviven en el mismo hogar.

El primer paso

Al principio, cuando los tres se dieron cuenta que entre ellos había atracción física y amorosa, faltaba saber quién se animaba a expresarlo primero. Y aunque ninguna de las dos había tenido antes una relación lésbica, fueron ellas las que lo hicieron y de un modo particular: con un beso en la boca, con sabor a vino, frente a los ojos de él.

“Como hombre es una fantasía normal, estaba en medio de dos mujeres hermosas, pero no creí que ahora estaba por empezar a formar parte de una relación de tres”, dijo él.

El trío de argentinos es feliz y orgulloso de su relación. Los Andes

Lo sexual es lo que más curiosidad provoca en los demás. Nazareno explicó que se trata de “descubrir algo nuevo cada día”. Eliana, en cambio, dijo que es tan intenso lo que se siente que “no hay palabra que lo defina”, algo en lo que Maira coincidió.

Claro que lo romántico y erótico puede resultar atractivo y divertido, pero tiene sus exigencias, por ejemplo, resolver cómo dormir y tener que comprar una cama XL.

“Tuvimos que comprar una cama más grande, porque con la otra se nos hacía imposible“, reconoció entre risas Maira.

Uno de los mayores desafíos al asumirse como trío, y ya no como pareja de dos, fue plantearlo con sus familias y amigos y luego exponerlo socialmente. “Nos ayudó mucho ver una serie que está en Netflix, que se llama ‘Tú, yo y ella’, la recomiendo”, explicó Nazareno.

Nazareno dijo que, en su caso, casi no tuvo conflictos cuando hizo saber de su nueva relación a su padre. Pero también tiene tres hijas, cada una de distinta madre. “No es hombre de una sola mujer”, bromearon Maira y Eliana, y las dos mayores saben de la relación, aunque la más pequeña aún no.

No descartan ser padres en algún momento.

“Hemos hablado y queremos quedar las dos embarazadas al mismo tiempo. Nos gustaría mucho. Pero, por supuesto, no siempre se puede conseguir, así que si queda alguna embarazada antes, no hay problemas. Y ya veremos”, señalaron.

Los tres comparten hoy amor, hogar y trabajo. Después de casi cinco años de jalar y de convivir desde junio de 2020, planean una ceremonia para casarse, aunque sea de manera simbólica porque las relaciones poliamorosas de este lado del planeta no son aceptadas. Quién sabe en unos añitos...