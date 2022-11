Elon Musk califica de “llorón” a famoso cantante por dejar Twitter

Elon Musk arremetió contra Trent Reznor después de que el cantante desactivara su cuenta en Twitter el lunes 21 de noviembre. Musk se burló sarcásticamente y ofendió a Reznor luego de que el artista manifestara su descontento por la compra de la red social por parte de Musk.

Como si dos niños se tratara, el músico de la agrupación Nine Inch Nails, Trent Reznor, decidió hacer berrinches para protestar en contra de que Elon Musk se convirtiera en propietario de la red social del pajarito azul. Ante este escenario, Musk decidió seguirle el juego respondiéndole, infantilmente, que “es realmente un llorón”.

Este no es el único momento conflictivo que Reznor y Musk han tenido, ya que, el músico tiene cola que le pise. Recientemente, mencionó para The Hollywood Reporter que le parecía “una vergüenza” que le vendieran la red social a Musk, porque considera que “es innecesaria la arrogancia de los multimillonarios que sienten que pueden llegar y arreglar todo”.

Elon Musk llamando "llorón" a Trent Reznor. Twitter.

Disconformidad de otras celebridades con Musk

Trent Reznor es sólo uno de los diversos famosos que decidieron alejarse de Twitter como respuesta a la adquisición unitaria de Musk sobre la red social. Nombres del calibre de Whoopie Goldberg (protagonista de las películas: Cambio de Hábito), la modelo Gigi Hadid o la cantante Sara Toni Braxton (interprete de canciones como Spanish Guitar o Long As I Live) también han expresado su descontento con la situación actual.

Hadid publicó en su cuenta de Instagram que cerró su cuenta en Twitter porque “con su nuevo liderazgo, se está convirtiendo cada vez más en un pozo negro de odio e intolerancia, y no es un lugar del que quiera ser parte”. Y no es para menos la postura de la modelo, el mismo Musk ‘twitteó' el 18 de noviembre que bajo su mandato, “la nueva política es la libertad de expresión, pero no la de difusión”. Asimismo, concluyó que la única sanción que enfrentarían quienes realicen ‘tuits’ negativos o de odio sería “ser desmonetizados al máximo”.

Estas políticas tan inusuales han ‘ahuyentado’ a gran parte de los usuarios, ya que se desconoce cómo será la convivencia en la red social del pajarito azul, puesto que, podría ‘atizar’ un ambiente antipático al dejar tantas libertades de por medio. La cantante Sara Bareilles ha demostrado su preocupación con respecto a este panorama, ‘posteando’ un último ‘twit’ disculpándose y diciendo que “simplemente esto (las nuevas políticas de Twitter) no son para mí”.

Las nuevas políticas en Twitter según Elon Musk. Twitter.

Definitivamente, si Musk no quiere perder más “estrellitas” de la farándula mundial, deberá replantearse su forma de proceder con Twitter. Queda esperar para ver si más famosos cierran sus cuentas o, si por el contrario, quienes se fueron regresan como perro arrepentido.