Elvirilla se llevó el susto más grande su vida

Elvirilla estará varios días fuera de las canchas. Fotos: Mayela López (Mayela López)

La actriz Carmen Chinchilla, mejor conocida como Elvirilla, se llevó el susto de la vida al ser chocada por otro carro mientras manejaba por el sector de San Pablo de Heredia, a 100 metros del restaurante La Casona de mi tierra.

Según se ve en un video que publicó el programa De Boca en boca, Carmen iba manejando su carro cuando una conductora se brincó un ceda y siguió a la misma velocidad que llevaba, impactando en un costado del vehículo de Carmen. Esto ocurrió el jueves, la actriz iba para el trabajo.

El bombazo fue tal que el carro de la actriz dio varias vueltas y fue declarado ṕerdida total.

Ella fue atendida en el hospital del Trauma y la incapacitaron 10 días, aunque por suerte solamente tiene golpes y raspones.

La Teja conversó con ella y nos detalló lo que pasó.

“Según lo que escuché cuando me atendían, ya han sucedido varios choques porque la gente no hace el ceda y los que venimos de arriba, traemos la vía, entonces no frenamos. El golpe me tomó por sorpresa y di vueltas con el carro, lo que me salvó es que el carro cayó de nuevo en las llantas.

Al carro de Carmen Chinchilla le dieron pérdida total. COrtesía.

“El brazo izquierdo fue el que se llevó la peor parte, porque fue el que me raspé, también tengo dolores de espalda y en el cuello, más que todo eso, no tengo quebraduras, pero sí muy adolorida”, afirmó.

A la que sí le fue mal fue a una amistad de Chinchilla, quien iba en el asiento del acompañante.

“Iba con una amiga y a ella sí se la llevaron en ambulancia, porque el golpe fue del lado de ella. Está muy contracturada y le cuesta mucho caminar, pero por dicha las dos pudimos contar el cuento. Es la primera vez que tengo un accidente y espero que la última, fue un susto grandísimo”, agregó.

Carmen no pudo hablar con la conductora que la chocó, porque le dio una crisis nerviosa luego del choque.