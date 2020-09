Yo tengo un problema y ya los jueces lo han dicho, a parte de que no canto, y es que yo me pierdo con las cuentas y los ritmos, o sea, yo me sé la melodía, pero o me adelanto o me atraso. Luis (Montalbert) me ha enseñado a contar las canciones, entonces, me dice ‘Carmencita cuenta cuatro y pum entra’, y en esta canción yo pensaba: ‘tengo que contar los pasos, tengo que contar para cantar ¡Dios mío!' Como decían antes, me sudé la chaqueta y al final logré ese todo que venía buscando hace rato.