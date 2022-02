“Empezó a hablar dormida y mencionaba a un tal Roberto”

“Me quedé a dormir en la casa de mi novia y ella empezó hablar dormida y mencionaba a un tal Roberto, decía muchas cosas y parecía que estuviera teniendo sexo, así que la desperté y le pregunté qué pasaba. Ella se asustó y dice que no sabe qué sucedió, por lo que me enojé. Ella dice que no conoce a ningún Roberto, que era un sueño, pero empecé a gritar de la cólera y ella se puso a llorar. La prima hermana y el esposo, que viven en el apartamento de la par, llegaron y me dijeron que si no me iba llamarían a la policía. Ella me terminó. Me parece injusto porque nunca supe quién es Roberto”.

"Ella dice que no conoce ningún Roberto, que era un sueño, pero empecé a gritar de la cólera, entonces, se puso a llorar, me dieron unos celos terribles", cuenta el lector.

1. Espero que la descripción que hace pueda releerla mil veces, hasta que se dé cuenta de lo desubicado que está, y asuma que tiene necesidad de buscar apoyo profesional de forma inmediata. Le recomiendo llamar a cualquier sicólogo que le pueda ayudar, o le recomiendo el Instituto de Masculinidad WEN.

2. Su pareja sueña con Roberto, ¿quién es? ¿es real? ¿Será un excompañero del colegio? ¿Será Robert de Niro? Era un sueño, pero usted la despierta, la increpa, toma esto como un hecho real y explota en un cuadro de celos con características de violencia, que provocó que los vecinos intervinieran. Usted cree que algo pasó, solo por lo que ella soñó ¿puede darse cuenta de lo grave de su posición y lo importante que usted realmente busque ayuda profesional?

3. Ella decidió terminar y usted cree que lo hizo porque la engañó con Roberto, que existe en un sueño, lo cual está fuera de la realidad. Perder el control y que tengan que intervenir los vecinos es preocupante. Le salió barata la broma, usted no puede caminar bajo esta perspectiva y describe una fuerte necesidad de qué usted busque apoyo.

4. Si no es capaz de ubicarse en la realidad o hacer análisis objetivos, que le permitan establecer una curva de crecimiento personal es complicado. Debe reconocer que necesita ayuda.