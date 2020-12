“Estuve saliendo con un muchacho y la verdad la pasamos muy bien, tengo que decir que fue una situación muy bonita, pero en determinado momento me empezó a hacer comentarios hirientes como: ‘a usted le gusta llamar mucho la atención’, ‘por eso usted se maquilla’, ‘usted es muy coqueta’, ‘sus amigos siempre están primero’, ‘¿por qué tiene que ser siempre tan cariñosa y amable con todo el mundo?’. La verdad no me identifico con ninguna de esas frases, solo soy una persona que se cuida, se quiere mucho y trata bien a la gente, tengo amigos y actividades. Traté de explicárselo, pero su respuesta siempre fue que soy una persona orgullosa y poco humilde. Todo esto ocurrió en menos de dos meses de estar saliendo con él. Entonces, simplemente dejé salir con él, pero insiste en buscarme”.