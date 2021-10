“Empezó a salir con otra persona poco después de estar conmigo”

“Estuve saliendo con una persona por casi dos meses, luego me dijo que no estaba interesado en continuar, pero vi en sus redes sociales que una semana después de estar conmigo ya estaba saliendo con otra persona. ¿Por qué si no quería estar con alguien, ahora si está con otra persona? Necesito entender esto para seguir adelante”.

1. ¿Por qué él está con otra persona? Básicamente porque tomó la decisión de no estar con usted y darse la oportunidad de estar con otra persona, ese es el hecho. Es decir, esta persona hizo ejercicio de su voluntad y tomó decisiones.

2. El problema empieza cuando se personalizan los hechos y se asume que hay algo malo en usted y desde ahí empieza a creer que las cosas deberían ser diferentes, pero esto crea grandes conflictos. En un enfoque realista, ustedes estaban saliendo y en esta fase inicial él hizo una evaluación desde sus categorías, cuáles son no lo sabemos, pero él tomó la decisión de no continuar con usted. Él continúa con su vida y tomó decisiones.

3. Pero caminar bajo esta premisa: “necesito entender qué pasó para poder continuar”, puede ser una idea paralizante que le crea un conflicto emocional que le impide crecer y que podrían prolongarse por años. Es comprensible la frustración, querer estar con alguien que no quiere estar con usted puede doler mucho, pero esto no llegó a ser una relación, eran dos personas que estaban conociéndose y no se llegó a los siguientes niveles.

4. No puede programarse para vivir desde el conflicto y decir que le resulta imposible avanzar por las decisiones que otro ser humano tomó. El enfoque debe ser hacia su interior, reconocer que necesita valor y hacer una reinterpretación de los hechos para poder avanzar. No se quede solo con una parte de la experiencia, pues esto no ayuda y de no lograr resolver esto, le recomiendo buscar terapia pronto.