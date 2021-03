“Siento que estoy empezando a dejar de creer en la posibilidad de volver a enamorarme porque ya han pasado varios años desde que terminé con mi novio. Estuve como dos años sola, terminando de estudiar, haciendo cosas por mí y llevo un par de años conociendo gente, pero no encuentro a alguien con el que pueda tener una relación estable, porque al final no quieren nada serio y esto me frustra”.