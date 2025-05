Empleada de Teletica confesó que tiene que sobornar a los participantes de Nace una estrella

Sandra Carvajal es la responsable de cada detalle (Cortesía)

La vestuarista Sandra Carvajal, nos dejó con la boca abierta al confesarnos que tiene que “sobornar” y “manipular” a los integrantes de Nace una estrella, pero no vaya a pensar mal porque es por una razón que es necesaria.

Y es que, como bien se sabe, los participantes ensayan los viernes y los sábados para presentarse el domingo.

“Yo estoy con los chicos los viernes que los veo en ensayo técnico, y el sábado que es el ensayo general con vestuario”, comentó.

Maximiliano fue uno de los chicos que se mancho. (fabiola montoya )

La macha contó que a los cinco niños los soborna y les da un dulce con el fin de que, cuando terminen la presentación de prueba, el vestuario quede en orden y guardado para la gala del domingo ya que tienen que salir implacables.

“El sábado se hacen ajustes y se arreglan detalles y ensayamos como si fuera el programa. Ellos son divinos, pero son bastante inquietos, son niños, y al final de cuentas no podemos pretender que estén queditos. Por ejemplo, Santiago Abarca la semana pasada andaba de blanco y hoy que sale de blanco hay que cuidarlo bastante”, detalló.

Martín Rodríguez confesó que tiene comer y tomar con cuidado debido a que Sandra siempre pasa encima. (fabiola montoya /Fabiola Montoya)

Sandrita, como le dicen de cariño, contó que cuando el vestuario se ensucia, los lavan esa misma noche para que quede listo para el día de la presentación o, como sucede en muchos casos, solo se quitan el vestuario y lo dejan tal como lo agarraron, es decir limpiecito.

“Por ejemplo cuando son camisas blancas o que los cuellos se ensucian mucho, por ejemplo en este formato de Nace una estrella no es tan necesario el lavado después del ensayo porque no se sudan tanto, cuando es un programa como Mira quién baila o Dancing With Stars si hay que lavar la prenda”, dijo.

LEA MÁS: ¿Quién viste, peina y pone guapa a Myriam Hernández en Nace una estrella?

La modista contó que los participantes chiquititos siempre le consultan por los dulces.

“‘Me dicen Sandrita, ¿eso qué es? ¿Para quién es?, entonces ya les doy el dulcecito”, agregó.

Carvajal comentó que este domingo dejó de último a uno de los chicos porque iba de blanco y le prometió no ensuciarse.

“Es que donde uno ve al otro vestido y listo, todos quieren estar listos con el maquillaje y el peinado”, contó.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde revela el sacrificio que hace cada semana para estar en Nace una estrella

La modista contó que los participante más inquietos son Santiago Abarca, Viviana Juárez, pero sobretodo Maximiliano Cruz quien siempre se jala tortas, y es que el pequeñito llegó al camerino justamente donde estuvimos presentes y contó que fue su compañero Santiago, que le manchó la camisa con maquillaje, pero Sandra le dijo que no podía ser ya que no lo habían maquillado.

“Lo perdone porque igual lleva una chaqueta encima”, dijo la vestuarista.

LEA MÁS: ¡Bombazo en Nace una estrella! Teletica sacude el programa con cambio en calificaciones

Al camerino también llegó el cantante Martín Rodríguez quien está en la categoría de adultos y dijo que la Sandra no los deja tomarse ni un café porque siempre anda cuidando el vestuario ya que es parte esencial de cada presentación.

“Sandra es la vestuarista estrella y nos tiene a todos guapetones pero también nos anda cuidando porque yo que estoy de blanco no me puedo tomar ni un café y respirar y ella siempre está detrás de uno viendo a ver que este bien”, concluyó.