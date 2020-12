“Ellos van a hacer una montadera muy al estilo Verano Toreado, que son más toros de monta y algunos torillos que sacan para los improvisados. Tengo entendido que los toreros más reconocidos no van a ir porque no les van a pagar. Ellos (los canales) les van a dar una retribución por su participación de cinco mil colones por corrida y eso no representa nada, por eso muchos no van”, agregó el empresario.