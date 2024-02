En el aeropuerto Juan Santamaría se vive una gran fiesta por la llegada de la miss Universo, Sheynnis Palacios

Gran cantidad de personas esperan con ansias la llegada de la Miss Universo Shaynnis Palacios.

Este lunes 26 de febrero, fanáticos de los concursos de belleza convirtieron el aeropuerto en una gran fiesta.

Esto porque llega a nuestro país la miss Universo, Sheynnis Palacios, quien se coronó en noviembre como la mujer más bella del mundo.

En el lugar se ven desde seguidores y hasta reinas de belleza como Alana Montoya, quien es la miss Teen Universo Costa Rica 2023, ella le contó a este medio con gran emoción que espera ver con ansias a Sheynnis.

Alana Montoya es miss Teen Universo Costa Rica. Silvia Nuñez.

“Todas las miss somos fans de los certámenes de belleza y más de Miss Universo, y para mí la nicaragüense Sheynnis Palacios es la miss que más me ha inspirado y me ha cautivado a ser como ella. En un futuro me veo como como miss Costa Rica, así que estoy muy emocionada de conocerla”, comentó la joven de 19 años.

Esta linda muchacha vecina de Escazú, nos contó que llegó desde muy temprano con varios amigos, pero nos dijo que también ha compartido con un montón de gente nicaragüense que está esperando a la reina de belleza.

Nicaraguenses esperando a Sheynnis Palacios en el aeropuerto Juan Santa María

“Si la logró ver, le quiero decir que me inspira mucho, que ha hecho historia y quiero que me dé un consejo de miss”, comentó.

Y es que Montoya confesó que su sueño más grande es llegar a ser Miss Costa Rica y llegar al Miss Universo, por eso es que admira tanto a Palacios.