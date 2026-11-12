En el último adiós a Leonardo Perucci, cura destacó la huella que dejó el querido actor

El último adiós a Leonardo Perucci estuvo marcado por palabras que recordaron no solo su trayectoria artística, sino también el compromiso social y la huella humana que dejó en Costa Rica.

Durante la misa de despedida del querido actor y expresentador de televisión, celebrada este jueves a la 1:30 p. m. en la iglesia San Juan Bosco en San José, el sacerdote Luis Alejandro Rojas Alvarado compartió una reflexión sobre la vida del artista chileno-costarricense.

El último adiós a Leonardo Perucci fue en la iglesia San Juan Bosco, en San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

Sus palabras destacaron el papel que tuvo Perucci como parte de una generación de artistas que encontraron en el teatro y la televisión una forma de expresar sus ideales y su compromiso con las personas más necesitadas.

Al finalizar el sermón, los presentes respondieron con aplausos.

El sacerdote recordó el compromiso social del actor

“La muerte no es el fin de todo para un cristiano”, expresó Rojas al inicio de su reflexión, en la que recordó a Perucci como un hombre que asumió su identidad y su historia a través de su trabajo.

El sacerdote también hizo referencia a los artistas que llegaron al país en condición de exiliados y que contribuyeron al desarrollo cultural de San José. Don Leonardo llegó a Costa Rica a finales de la década de los 70, huyendo de la dictadura de su país.

“Perteneció Leonardo Perucci a una generación hermosa de actores y actrices venidas al exilio que hicieron de San José la ciudad rodeada de salas de teatro”, manifestó.

Rojas destacó que aquella generación compartía el sueño de construir una sociedad más justa y equitativa, una visión que, según explicó, también se reflejó en el compromiso artístico y social de Perucci.

Funeral del actor Leonardo Perucci

“Leonardo perteneció a esa generación que encontró en su arte una participación política y de compromiso social con los más pobres, tarea que tuvo incomprensiones y hasta persecuciones”, señaló.

“La huella imborrable la dejó en el corazón”

En uno de los momentos más emotivos de su mensaje, el sacerdote recordó que el legado de Perucci va mucho más allá de sus apariciones en televisión y de su trabajo sobre los escenarios.

“Por eso hoy venimos a acompañar los restos mortales de un hombre bueno y frágil que vino a dejar una huella en esta tierra que lo apreció a través de las cámaras de televisión o de un escenario cualquiera”, dijo.

Y añadió una frase que resumió el sentido de su reflexión: “La huella imborrable la dejó en el corazón de las personas que amó y lo seguirán amando”.

Joaquín Iglesias cantó la misa de despedida de don Leonardo Perucci. (Manuel Herrera /La Teja)

El cura también recordó que el actor vivió intensamente, enfrentó dificultades, amó y lloró como parte de una existencia marcada por experiencias buenas y malas.

“Tuvo malas experiencias. En algunas ocasiones le tocó perder y ahora podemos pensar que todo esto lo hizo a su manera”, expresó al cerrar su reflexión.