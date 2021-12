“En esta Navidad regálese perdón, estabilidad y salud emocional”

Esta época es perfecta para reflexionar. (Rafael Pacheco Granados)

Estamos a la puertas de Nochebuena y hoy quiero invitarte a movernos dentro de la cordialidad, el buen trato y la expresión sana de afecto, pero hay que ir un poco más a fondo, para eso vamos a partir de algunas preguntas:

- ¿Te consideras una persona estable nivel emocional?

- ¿Estar a tu lado es agradable?

- ¿Eres una persona fácil y llevadera?

- ¿Caminas con una tristeza profunda?

- ¿La irritabilidad es la norma?

- ¿Vives cargado de tensiones y preocupaciones?

- ¿Eres una persona cambiante y explosiva?

- ¿Te consideras una persona abierta al diálogo?

- ¿Tu forma de analizar las cosas simplifica tus decisiones?

- ¿Te permites buscar ayuda?

- ¿Hablas de tu carga emocional?

- ¿Muestras empatía ante el dolor ajeno?

En fin, todas las preguntas van en la línea de poder “entenderte a vos mismo”. En estos dos años, el mundo ha atravesado muchos procesos emocionales a nivel personal, que han provocado que muchas personas caminen con su corazón herido, con una carga emocional muy fuerte, que no siempre logran administrar y que desde ahí visualicen la vida, creando procesos de muchísima tensión.

Si hoy te visualizas como una persona que quiere cambiar su forma de ver la vida y quieres sentir, vivir y expresar tus emociones de forma diferente, pero sientes que no entiendes lo que te pasa, ¿por qué no te regalas en esta Navidad la oportunidad de hacer una revisión interior? E incluso buscar ayuda médica, psicoterapéutica.

Quizá en el fondo no sea eso, sino que hay heridas emocionales, temas no resueltos, que te hacen caminar de forma muy reactiva, explosiva, hiriente. Quizá podrías regalarte este año la oportunidad de entender tus propios procesos, trabajar sobre tu salud emocional y regalarle a los demás una sonrisa auténtica, una mirada de paz, un abrazo de conciliación, que nace cuando tenemos claridad emocional, tenemos que trabajar por desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. No podemos caminar por la vida con una sensación de “así soy yo” y nada más quedarnos con el dolor.

En esta Navidad y fiestas de fin de año revisa si llegó el momento de trabajar esto para que estar a tu lado sea una experiencia que te genere serenidad y paz, pero fundamentalmente para que vos revises tu corazón, de forma tal que tu paso por este mundo sea una historia hermosa, que deje bellas memorias en los demás.