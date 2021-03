“Creo que realmente estoy mal. Tenía una relación con una persona que me llenaba de ilusiones, pero que a la vez era inestable, pase de tener pareja a estar de amiga con derechos y ahora es como mi ex. En este momento él solo me busca para tener relaciones sexuales. A veces llega a mi casa tipo cinco de la mañana, tenemos relaciones y ya a las siete se va, después no hay llamadas, no hay mensajes. Yo me pregunto si detrás de esto hay una posibilidad de volver, pero él dice que no, que lo que está pasando es para acompañarme mientras me acostumbro a estar sin él. Yo quiero creer que las cosas van a salir bien”.