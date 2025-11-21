En estos canales podrá ver la final de Miss Universo 2025 y apoyar a Mahyla Roth

Mahyla Roth está lista para darlo todo en la final del Miss Universo 2025. (redes/Instagram)

¡Llegó el gran día! Finalmente podremos conocer quién se convertirá en la nueva reina universal del Miss Universo 2025.

Las 130 candidatas, incluida la costarricense Mahyla Roth, ya están reunidas en el Impact Arena de Pak Kret, sede oficial del concurso, en Bangkok, Tailandia.

La corona, que actualmente está en manos de la danesa Victoria Kjær Theilvig, busca nueva dueña y será a partir de las 7 p.m, (hora Costa Rica) que se conocerá quiénes tendrán más posibilidades de ser la reina.

Cabe recordar que en Tailandia la final se realiza este viernes 21 de noviembre por la mañana, debido al fuerte cambio de horario que hay con América Latina.

¿Dónde verlo?

En Costa Rica el canal oficial del certamen internacional es ¡Opa!, canal 38 en televisión abierta; sin embargo, el número puede cambiar según la cablera.

También la señal oficial estará en Telemundo tanto para Estados Unidos como Puerto Rico y buena parte de Latinoamérica, incluida Costa Rica, para quienes tengan servicio de cable.

La final de Miss Universo 2025 se podrá ver por el canal ¡Opa!, Telemundo o YouTube. (redes/Instagram)

También se podrá seguir a través del canal de YouTube de Miss Universe.

Además, el certamen suele habilitar un ‘livestream’ para países donde no se tiene un canal aliado a la transmisión. Esta es una opción para quienes quieran verlo desde celulares o computadoras.