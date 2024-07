En Pelando el ojo la volvieron a pegar con el número del premio mayor de la lotería

Norval Calvo, director de Pelando el ojo, programa de radio Monumental fue el que adivinó el premio mayor de la lotería de este domingo. (Instagram)

Los humoristas de Pelando el ojo están que no salen del asombro, al saber que nuevamente volvieron a “pegar” el número mayor de la lotería nacional.

Por cuarta ocasión, uno de los números que dijeron en el programa salió como premio mayor entre las bolitas que sacaron este domingo los miembros de la Junta de Protección Social (JPS).

Esta vez fue Norval Calvo, director del programa de humor, quien adivinó que saldría el número 53 de primero.

La presunta profecía la hizo en el programa del viernes pasado y el imitador aclaró que servía para el sorteo de chances de ese día, así como para la lotería de este domingo 21 de julio.

“El número que va a salir hoy, señoras y señores, en la noche, es el 53, 53″, dijo Norval en el programa.

En Pelando el ojo se volvieron adivinos

Mientras tanto, sus compañeros humoristas lo vacilaban y le decían: “¡no creo!”. Sin embargo, después de escuchar que fue el premio mayor, todos están asustados por predecir los números tan seguido.

Norval explicó que dijo el número 53 porque lo venía jugando por un sueño que tuvo días atrás, pero está que se jala el pelo porque no lo pudo jugar para el sorteo de este domingo.

“El 53 lo elegí porque estaba jugándolo por un sueño que tuve, y me salió el 53 y lo estaba jugando y ayer no lo jugué porque no había en línea. Yo compro la lotería en línea y no me podía meter al sistema y al final de cuentas no lo pude comprar”, dijo.

El humorista contó que ni se acuerda qué fue lo que soñó, solo que en ocasiones se le vienen números a la mente mientras duerme y apenas se despierta los anota en su celular para comprarlos al otro día.

El imitador Gustavo Ramírez (derecha) también pegó hace unos días el número del acumulado. (Mayela López)

Su compañero Gustavo Ramírez, quien fue el que adivinó el número del acumulado del pasado 16 de julio, también se quedó con las ganas de volverse millonario, porque a pesar de que dijo en el programa que saldría el 21 y lo jugó, no lo hizo con la JPS, así que de nada le sirvió.

“Los que yo digo en el programa sí los juego, por ejemplo, el 21. El viernes dije que salía el 19, pero bueno esta vez sí le tocó a Norval. Con el 21 me pasó que lo jugué, pero no pegué nada porque lo llevaba solo en tiempos, era solo con la lotería para poder pegar algo”, contó.

Tavo comentó que entre ellos han estado vacilando al respecto porque los tiene muy asustados que los números que dicen terminan saliendo.

El primero en pegarla hace unos días fue Edson Picado, quien dijo que saldría el 69 para cuando estaba lo del acumulado en los más y mejor, después fue él con el 21 y ahora Norval con el 53. Tomatón también la pegó con el 81.

En Pelando el ojo adivinan el número ganador del acumulado

“Sí, claro, se asusta uno. Se asusta porque ya son varios, primero fue Edson con el 69, Tomatón con el 81, yo con el 21 y ahora Norval con el 53, uno los dice y la pega de pura suerte, pura suerte”, mencionó el imitador.

Edson por su parte, dijo que de ahora en adelante seguirá jugando los números que digan el programa, pero al derecho y al revés para que luego no lo patee.