Periodista Carlos Serrano estaría muy cerca de salir de Deportes Repretel

Los cambios en Repretel no paran y el que se avecina podría dar muchísimo de qué hablar, no solo por lo inesperado del ajuste, sino porque también pondría fin a varias broncas al aire en uno de sus programas deportivos.

Fuentes de La Teja dentro de la televisora nos aseguraron que en las próximas semanas el canal de La Uruca anunciará la salida del periodista Carlos Serrano de Deportes Repretel y su nombramiento en un sorpresivo puesto lejos de los deportes y detrás de cámaras.

Carlos Serrano trabaja en Deportes Repretel desde hace 6 años. (Instagram/Instagram)

Seis años en Deportes Repretel

Serrano llegó a Repretel hace seis años para integrarse a la redacción deportiva.

Durante ese tiempo ha participado en las principales transmisiones deportivas del canal, así como en la programación de Radio Monumental.

Además, ha sido parte de programas como Conexión Fútbol y 120 Minutos, uno de los espacios más comentados de la televisión deportiva nacional.

Sin embargo, el comunicador ya habría iniciado la cuenta regresiva de su salida de las coberturas deportivas.

De acuerdo con la información que recibió La Teja, tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, Serrano asumiría un nuevo puesto dentro de la empresa, lo que marcaría un cambio importante en su carrera.

El movimiento también pondría punto final a las broncas y polémicas al aire que Serrano ha protagonizado en 120 Minutos con su compañero Harrick McLean.

En más de una ocasión ambos periodistas han tenido tensos intercambios en plena transmisión, momentos que se han vuelto muy comentados entre los televidentes.

Carlos Serrano y Harrick McLean han protagonizado varias polémicas en 120 mintuos. Fotografia: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

El puesto que asumiría en canal 11

Según la información que recibió este medio, Carlos dejaría el departamento de deportes para asumir la producción del programa Las Historias, que se transmite de lunes a viernes a las 9 de la noche por canal 11.

“Es algo que ya saben muchísimas personas a lo interno del canal, pero el ajuste se dará tras el Mundial porque Carlos y el equipo de 120 Minutos irán a la cobertura de la Copa del Mundo, pero es una información confirmada”, aseguró nuestra fuente.

Sobre las razones del ajuste no hay información oficial, pero dentro del canal hay quienes consideran extraño el movimiento.

Incluso algunos trabajadores creen que algo fuerte pudo haber pasado, ya que Serrano siempre se ha caracterizado por ser un apasionado del periodismo deportivo.

El puesto que asumiría también tiene su historia dentro de la televisora: durante muchos años fue ocupado por Frederick Fallas, quien fue cesado del canal en agosto pasado tras 25 años de trabajo en la empresa.

Serrano no confirmó ni negó el movimiento

La Teja contactó a Serrano este jueves para consultarle sobre el supuesto cambio dentro de la empresa.

Sin embargo, el periodista aseguró que no podía referirse al tema todavía.

Posteriormente, envió un mensaje por WhatsApp en el que respondió: “De momento no puedo referirme al tema, lo que te puedo decir es que sigo súper comprometido con 120 Minutos y proyectos del 2026”.

El miércoles por la noche publicó una historia en Instagram que solo avivó las sospechas. “Por los nuevos comienzos”, escribió mientras brindaba con una copa de vino, al parecer, con sus papás.

Carlos Serrano publicó esta historia en Instagram el miércoles por la noche que atizó el rumor sobre su cambio en Repretel. (Instagram/Instagram)

Otro movimiento que aumenta las sospechas

A la eventual salida de Serrano se suma otro cambio reciente dentro de la empresa.

Este jueves Repretel confirmó que el periodista Eric Gassmann, quien durante 10 años dirigió la emisora Exa FM, se integrará a Deportes Repretel.

Ese movimiento hace crecer aún más las sospechas de que el ajuste con Serrano podría concretarse en las próximas semanas.