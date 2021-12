“Estoy saliendo con una persona que en su foto de WhatsApp y en todas sus redes sociales tiene fotos con su expareja. Le he dicho que no me siento cómoda con eso y él dice que ella fue muy importante en su vida y que, a pesar de haber terminado hace ya casi cuatro años, le tiene mucho agradecimiento y por eso nunca va a quitar las fotos con ella. Además, a pesar de que solo fueron novios, no tienen hijos en común y no vivieron juntos, sé que él le pasa una mensualidad y dice que esto lo hará hasta la muerte porque las necesidades de ella son muy importantes para él, y que yo lo tengo que entender y dejarlo de joder”.

1. Yo creo que hay un momento en la vida en el que uno tiene que simplificar sus categorías de análisis. Usted está saliendo con una persona que casi cuatro años después siente que mantener sus estados de WhatsApp, su foto de perfil y sus redes sociales asociados a su ex, es algo importante para él. Seguir pendiente de las necesidades económicas de su exnovia y rendirle tributo a esta relación en su presente son fundamentales para él, entonces hágase una pregunta: ¿Esto es lo que usted quiere?

2. Hay personas que inician relaciones con alguien que tiene una posición clara, nos damos cuenta que en esta posición hay elementos donde no coincidimos, no hay compatibilidad, no hay viabilidad y, en lugar de utilizar estos elementos como criterios de elección, nos enfrascamos en procesos de transformación donde la otra persona advierte claramente que no ve ningún problema.

3. Quienes inician relaciones bajo la premisa de transformar la forma de pensar y actuar de otro ser humano, caminan en relaciones cargadas de confusión, estrés y complicación. Usted decide cómo quiere vivir este proceso. ¿Se siente cómoda con esto?, ¿él entiende su posición?, ¿es tan empático con su sentir así como lo es con su expareja?

4. Es importante que elijamos de forma integral, no basta con sentir que nos queremos, no es suficiente sentir que nos gustamos, no es suficiente sentir que cuando tomamos café nos reímos mucho, hay que ser claros. Si a pesar de todo esto, una persona dice que está llena de la confusiones, lo cual afecta su interpretación, es mejor que busque ayuda.