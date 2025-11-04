Encuentran muerta a la influencer Iris Hsieh en la bañera de un hotel

El mundo digital está de luto tras confirmarse la muerte de la reconocida influencer taiwanesa Iris Hsieh, quien fue hallada sin vida en la bañera de un hotel en Malasia.

La noticia ha generado conmoción entre sus seguidores y colegas del entretenimiento en toda Asia y el resto del mundo.

De acuerdo con medios internacionales, el cuerpo de Hsieh fue encontrado el 22 de octubre, durante la madrugada. Sin embargo, el hecho se dio a conocer días después, cuando las autoridades confirmaron la identidad de la joven.

El cuerpo de Iris Hsieh fue encontrado en la bañera de un hotel. (People en Español/Captura)

La investigación apunta a una noche con un famoso rapero

Las primeras versiones indican que la influencer, de 31 años, habría estado acompañada por el rapero Namewee, de 42 años, quien fue la última persona vista con ella antes de su fallecimiento.

Namewee afirmó en sus redes sociales haber ingerido solo licor y no sustancias prohibidas, asegurando además que la ambulancia llegó muy tarde al lugar.

El rapero Namewee negó haber consumido sustancias prohibidas. (Namewee/Instagram)

El cantante fue detenido, pero liberado el mismo día.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación y aún no han revelado la causa de muerte de la joven.