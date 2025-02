Gene Hackman: encuentran muerto al actor de Hollywood y a su esposa

El actor Gene Hackman tenía 95 años. Foto: BBC Mundo (BBC/BBC)

Gene Hackman, el aclamado actor estadounidense, y su esposa Betsy Arakawa fueron encontrados muertos en su residencia en Santa Fe, Nuevo México.

“Podemos afirmar que tanto Gene Hackman como su esposa fueron encontrados muertos el miércoles por la tarde en su residencia de Sunset Trail”, informaron en un comunicado las autoridades del caso.

Según BBC, el conocido actor tenía 95 años y su esposa 63.

“Se trata de una investigación en curso, pero en este momento no creemos que haya algún delito”, dijo el policía Adán Mendoza.

Gene Hackman era muy conocido por ser actor de cintas conocidas.

El oficial le dijo al medio que aparte de la pareja fallecida, también estaba muerto el perro y recalcó que no había indicios de que se tratara de un crimen.

“Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar de la muerte, a la espera de que se apruebe una orden de registro”.

El actor de Hollywood ganó el Óscar al Mejor Actor por su inolvidable interpretación de Jimmy “Popeye” Doyle en el thriller de William Friedkin The French Connection (1971). Posteriormente, se alzó con un segundo premio Óscar, esta vez como Mejor Actor de Reparto, por su papel de Little Bill Daggett en el western de Clint Eastwood Sin perdón (1992).

Además de estos premios, Hackman recibió nominaciones al Óscar por su destacada actuación en Bonnie and Clyde (1967), Never Sang for My Father (1970) y como el agente de la ley en Mississippi Burning (1988).