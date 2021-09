Enrique Guzmán atiza el fuego debido a la muerte de la media hermana de Frida Sofía

El cantante mexicano aseguró a los medios que la muerte de la hermana de su nieta es producto del karma por todo lo que ella ha hecho con su familia. Archivo El cantante mexicano aseguró a los medios que la muerte de la hermana de su nieta es producto del karma por todo lo que ella ha hecho con su familia. Archivo (MARCOS DELGADO)

Una vez más el cantante Enrique Guzmán generó polémica luego de los cuestionamientos que le hizo su nieta, Frida Sofía.

El solista mexicano fue abordado por los medios de comunicación, quienes le preguntaron sobre la muerte de la media hermana de Frida Sofía y él respondió: “El karma es el karma”.

Estas palabras generaron críticas, pues muchos lo consideraron poco sensible, aunque se sabe que su nieta lo señaló por haber abusado sexualmente de ella cuando tan solo tenía cinco años, hecho que el rockero ha desmentido en diversos momentos.

“Ya te dije, de momento, ya te expliqué, no ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me acusa de nada, a lo mejor está ocupada ahora, supongo que tiene problemas. Vamos a hablar de Jesucristo que supongo a eso venimos”, declaró el intérprete de los temas “La plaga” y “Payasito”.

La hermana de Frida falleció el pasado 2 de setiembre de problemas en los pulmones.

Luego del deceso de Natasha, hija de su padre Pablo Moctezuma, Frida Sofía solo ha publicado algunos pensamientos en sus historias de Instagram, destacando el que hace mención a terminar con algunos lazos familiares.

“Estás rompiendo maldiciones generacionales. Es por eso que las cosas no te resultan tan fáciles. Usted es quien su linaje ha estado esperando”, dice el texto.

Natasha Moctezuma sufría una enfermedad pulmonar a inicios de este mes. Además, fue diagnosticada con epilepsia, por lo que se fue a vivir a Nueva York, Estados Unidos.

En el extranjero, la joven vivía con su abuela materna y fue sometida a varios tratamientos para atender sus padecimientos.