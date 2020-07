“Me separé de mi esposo luego de mucho tiempo de intentar resolver las cosas. Esta separación es el preámbulo para los trámites de divorcio, pero él nunca está presente, solo se fue. Lo económico lo he tenido que asumir yo, con los hijos es un irresponsable y aparece solo cuando ocupa llevarse algo de la casa. Yo lo estoy enfrentando todo sola y ahora aparece y me reclama que con quién estoy chateando, que a quién estoy viendo, que por qué estoy en línea. Entra a la casa cuando no hay nadie, se pone a registrarlo todo, me di cuenta de esto porque una sobrina se estaba quedando en la casa y ella lo encontró registrando mi cuarto”.