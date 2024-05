Entre lágrimas, Daniel Vargas anuncia que no podrá cumplir su gran sueño

El chef Daniel Vargas informó entre lágrimas, por medio de su cuenta de Instagram, que no podrá cumplir su sueño de llegar a la cima del monte Everest, debido a un problema de salud que se le complicó en los últimos días.

Daniel Vargas no pudo contener las lágrimas al dar a conocer la noticia. Instagram

“Llegué al campamento uno sintiéndome demasiado mal, desde hace tres días me dio infección viral, por eso dejé de postear en redes, por eso no salí el 17, sino el 18. Traté de dar lo mejor que pude, no lo logré”, lamentó mientras la voz se le quebraba y lloraba.

Daniel compartió varios videos como testimonio del duro momento que tuvo que afrontar y su traslado, en dos helicópteros diferentes para ser trasladado en ambulancia al hospital de Katmandú.

“Acá vamos de vuelta al campamento base, con una fiebre terrible. Del segundo helicóptero a la ambulancia”, agrega en otro video.

Daniel Vargas también grabó un video desde el hospital de Katmandú. Instagram.

“Es la decisión más difícil, siento un nudo aquí (se toca la garganta) no puedo ni hablar porque me pongo a llorar”, comentó mientras iba en una ambulancia.

Daniel explicó que cuando ya esté en el hotel hablará con más calma de lo que pasó y agregó que lo importante es que esté sano.

“No se imaginan la fiebre que tengo, estoy empapado en sudor, me duele la cabeza, aunque puede ser que esté mareado por el viaje en helicóptero, hasta los traigo a conocer el hospital de “Katmandú”, comentó en su último video.

Sin duda un duro golpe para el musculoso, chef, quien se había preparado con todo para cumplir su gran sueño.