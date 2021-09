Ericka Morera afirma que ahora se ríe cuando la llaman “cuernuda”

Ericka dice que ya superó los malos ratos de su separación. Instagram. Ericka dice que ya superó los malos ratos de su separación. Instagram.

La periodista Ericka Morera aún utiliza su podcast para desahogarse y contar cómo está su vida luego de la polémica separación de Mauricio Hoffman.

En un nuevo episodio de “Entre nosotras”, llamado “¿Cómo funciona la industria del entretenimiento?”, que salió esta semana y en donde estuvo como invitado al youtuber Diego Bravo, este le comentó que le llamaba la atención que Keka, como le dice, toma con humor el tema de la supuesta infidelidad que sufrió. Ella afirma que es algo que ya superó y que por eso no se amarga.

[ Le resumimos las confesiones y filazos de Ericka Morera a Mauricio Hoffman ]

“Es real, ha sido complicado el proceso y hoy puedo decir que me río de esto y así es la vida, es algo que me pasó, que no lo puedo evitar. No soy la única, pero fue muy mediático y todavía lo sigue siendo porque a cada rato me dicen que tengo dos novios o tres”, dijo Ericka, quien confesó que se ríe de lo que sucedió y hasta ella misma se dice “cuernuda”.

Recordemos que la separación de ambos salió a la luz en diciembre del año anterior y con el tiempo se fueron revelando las razones. Una de ellas sería una infidelidad de Hoffman con su actual novia, la maquillista María José Ulate.

De hecho, en un adelanto que dio el youtuber de uno de sus próximos videos, que saldrá este viernes, le hizo una entrevista a Ericka y ella se refiere a unas fotos que se filtraron en redes sociales supuestamente de las partes íntimas del presentador de “De boca en boca”. Ella afirma que esas imágenes se tomaron en la casa de sus papás.

“Cada quien asume las consecuencias de sus actos, algunas de esas fotos fueron en el baño de visitas de la casa de mis papás”, le respondió Morera a Bravo.

Sin duda que Keka cada vez que habla del tema enciende la hoguera, mientras que Mau sigue en silencio.