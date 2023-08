Ericka Morera celebró su cumpleaños con unas espectaculares fotos y estuvo muy bien acompañada

Ericka Morera cumplió este martes 39 años. (Instagram)

La curvilínea Ericka Morera sorprendió a sus seguidores con unas fotografías, ya que este martes celebró su cumple número 39, y en gracias a las imágenes se puede notar que luce mejor que nunca.

La macha, por medio de su cuenta de Instagram, compartió unas imágenes en las que sale muy elegante en un vestido negro con trasparencias que deja ver su espectacular figura.

Morera escribió: “¡Celebró la vida! Gracias Dios por un añito más, amo la mujer en la que me he convertido, todo lo vivido bueno y malo me ha formado en lo que soy. ¡A celebrar que la vida es un ratito!”.

La guapa contó que su cumple lo pasá al lado de sus seres queridos.

“La pasé al lado de mi hija y mi familia, qué más le puedo pedir a la vida”, contó.

Por otro lado, les agradeció a sus seguidores todos los mensajes que le enviaron felicitándola por su cumple.

La guapa expresentadora le contó a sus seguidores que estuvo bien acompañada. Instagram

Ericka Morera cumplió 39 años este martes. Instagram