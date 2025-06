Ericka Morera cuenta cómo está tomando su hija Zoé la muerte de su abuelito Nelson Hoffmann

Ericka Morera, compartió una emotiva foto. (redes/Instagram)

La modelo Ericka Morera conmovió a muchos al compartir una emotiva fotografía en la que aparece su hija Zoé junto a Nelson Hoffmann, quien falleció el pasado 26 de junio.

En la imagen, se puede ver al productor de Sábado Feliz alzando a Zoé, quien en aquel entonces tenía solo algunos meses.

Zoé y su abuelito tenía una relación muy linda.

El recuerdo se ve cargado de ternura y nostalgia, y fue publicado como un homenaje al querido familiar. La expresentadora en su momento había comentado que para la pequeña no era fácil, pero lo estaba asimilando.

“Está asimilándolo. Es una niña todavía; tiene emociones, como que lo cree y no lo cree. Pero bien, ahí le llega a hablar, le dice que le va a ir muy bien en el cielo”, comentó Ericka al programa de Boca en boca el día de su vela.

Para la expresentadora, Nelson era muy especial, pues tenían un vínculo muy cercano.

“Fue una persona que amó mucho. Independientemente de nuestro divorcio (con Mauricio Hoffmann) y demás, siempre me brindó su cariño. Cada vez que me veía, me abrazaba, me decía, con ese vocerón que tenía: ‘Hija linda, ¿cómo estás? Qué bien te veo, te quiero mucho’”, agregó.