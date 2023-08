Ericka Morera dice por qué no le afectan ni las críticas ni los ataques de la gente

Ericka Morera dice que el trabajo interior es crucial para que la crítica le resbale. (Instagram)

Ericka Morera dio a conocer este martes por qué no le afectan los comentarios negativos que hace la gente sobre ella.

La revelación la hizo al compartir un adelanto del próximo episodio del podcast “Entre nosotras”, que lanzó con la también periodista Marcia Benavides en el 2021.

LEA MÁS: Fotógrafa de partos de famositicas muestra íntimas imágenes del día más feliz de sus vidas

Morera y Benavides tenían el proyecto en pausa, pero Keka confirmó que lo retomarán en los próximos días, al punto que ya grabaron el episodio del regreso.

Aunque la totalidad del episodio todavía no está disponible, en la parte que compartió la ex de Mauricio Hoffmann, ella relata que un amigo le preguntó hace poco si no le afectaba la crítica de la gente.

LEA MÁS: Esto pidió Ericka Morera para que sus nuevos implantes de seno se le vieran más bonitos

“He llegado, de verdad, a que no me afecte la crítica de la gente que ni siquiera me conoce. Me dice una persona superimportante para mí que estaba leyendo unos comentarios y que se dio cuenta de cómo hay mujeres que atacan a las mismas mujeres, y yo me río”, narró Morera.

“Y él me preguntó qué sentía (cuando leía críticas o ataques) y le dije que nada y solo digo que pobrecitas esas personas que tienen tantas cosas en su corazón. ¿Por qué? Porque yo he trabajado en mí”, agregó la experiodista de Intrusos de la farándula.

LEA MÁS: ¡Se calentó la cosa! Keyla Sánchez y Johanna Villalobos reaccionan a las fotos de Ericka Morera

Así que ya sabemos que el trabajo interior que ha hecho Keka en ella es el “arma” con la que combate a la crítica.

En cuanto al regreso del podcast, Ericka dijo: “Nos ausentamos un tiempito y eso es bueno porque volvemos con toda la energía y las ideas, con un montón de temas buenísimos. Este es un proyecto que me emociona, me llena de ilusión, (un proyecto) que nació de manera genuina y que ha llegado a muchas mujeres, lo que me pone muy feliz”.