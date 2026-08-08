Ericka Morera encontró en el bótox la solución a un problema que la tenía sufriendo

Feliz por los resultados que comenzó a tener, Ericka Morera contó este viernes que encontró en el botox la salida a un problema que la tenía sufriendo desde hacía bastante tiempo.

La periodista contó que padece bruxismo; es decir, pasa rechinando o apretando los dientes, pero el martes se aplicó botox para combatir la situación y está fascinada con el cambio.

Ericka Morera contó que se puso botox para tratar el bruxismo que padece. (Instagram/Instagram)

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De un tiempo para acá, algunos especialistas han encontrado en el bótox una solución al bruxismo; eso sí, Keka es clara: si el padecimiento es crónico, lo mejor es visitar a un especialista.

“La diferencia es abismal”

Ericka dijo que en su caso tenía que ir al doctor, pero el tratamiento con bótox le está sentando de maravilla, contó este viernes a tres días de aplicarlo.

“Me di cuenta que no soy la única que padece de bruxismo, si no que somos muchas, muchas las que lo padecemos. El martes me puse bótox y la diferencia es abismal”, afirmó la también creadora de contenido.

Ericka Morera habla de su experiencia con el botox como tratamiento para lo que tiene

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Contó que ella tenía las mejillas inflamadas y hasta con pelotas por la tensión del bruxismo, pero eso se ha disipado con el paso de las horas desde que le aplicaron el tratamiento.

“Tenía inflamado esto (se toca los cachetes) y pelotas de la tensión, ya se me bajó, abro la boca y ya no me traquea, me inmovilizó ahí, para eso se pone bótox”, dijo.

“Si padecen de bruxismo, póngase bótox porque qué diferencia. Yo la estaba pasando muy mal. La tensión me bajaba y era ‘heavy’ y se me ha calmado mucho”, agregó.

Otras conocidas que han dicho públicamente que padecen bruxismo y se han aplicado bótox para contrarrestar la situación son la chef Sophia Rodríguez y la presentadora de televisión y periodista Thais Alfaro.