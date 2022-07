Ex de Mau Hoffmann, Ericka Morera, dice por qué hizo esta sensual sesión de fotos

Ericka Morera asegura que vive un momento bastante lindo de su vida y por eso se animó a hacer una sesión de fotos bastante sexy con el fotógrafo Erick Matamoros.

La periodista hizo varias historias en su Instagram en donde narra un poco cómo se siente actualmente, agradece los mensajes lindos que le han llegando y aunque no lo dijo, también lo jhizo para aclarar un poco sobre la polémica que se ha dado en torno a su expareja Mauricio Hoffman y su novia María José Ulate, quienes hace poco lanzaron su pódcast llamado “Divagueando” y se rumora que la reacción de Morera fue en torno a eso.

[ Mauricio Hoffmann y su exesposa Ericka Morera arman “guerra de fotos” en redes ]

En sus historias, Keka mostró los videos que usó en la sesión, los cuales dijo que los tenía desde hace tiempo, pues como en redes sociales no se les va nada, ya muchos afirmaban que se los compró debido a que Majo también lo utiliza. ¿Casualidad o no? Juzgue usted.

“Estas fotos yo las quería hacer desde hace más de un año pero siempre uno como que lo deja. Erick (fotógrafo) me dijo que este era el momento. La verdad que sí, es un momento muy lindo de mi vida, en el que Ericka ha crecido mucho como mujer, ha madurado en muchos aspectos, me faltan muchas cosas por trabajar como ser humano pero hoy soy alguien que renací de muchas cosas y que me han hecho la mujer que soy, con virtudes y con mis defectos, en mis defectos estoy trabajando mucho, créanme, pero estas fotos representan el momento en que estoy, estoy plena”, dijo en los videos.