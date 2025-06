Ericka Morera fue criticada por hacerse una nueva cirugía y respondió más que indignada

Ericka Morera, periodista y expresentadora de televisión, habló de las mujeres que critican a otras por hacerse una cirugía. (redes/Instagram)

Ericka Morera se sometió recientemente a otra cirugía estética y por lo visto solo críticas ha recibido, especialmente de mujeres.

La expresentadora de televisión se sometió a un tratamiento para mejorar su silueta, sin cirugía, donde le tensaron la piel para esculpir sus curvas del abdomen y la cintura.

Obviamente, ella compartió en sus redes parte del procedimiento para hacerle publicidad a la clínica donde se lo realizó y esto habría generado que algunas mujeres empezaran a tirarle, por eso la periodista cuestionó el accionar de estas personas.

“¿Qué a las mismas mujeres les molesta que una mujer se haga algún arreglo estético? O sea, ¿por qué motivo la misma mujer insulta o ataca o hasta ofende o juzga porque una mujer se quiera hacer algún tipo de arreglo, el que sea?“, se preguntó.

Ericka Morera se hizo un arreglito para mejorar sus curvas por lo que pronto la veremos con una mini cinturita.

Morera dice respetar a aquellas mujeres que no les gusta o que van en contra de las cirugías, por lo que no entiende porque las otras mujeres no respetan a las que sí gustan mejorar su figura gracias a la ciencia.

“Por qué siempre es como el mismo odio entre mujeres, o sea, no sé en qué le afecta a otra mujer que una mujer se opera. Chicas en verdad, quiero ver sus opiniones porque yo no lo logro como entender”, agregó en su historia.

Muchos de sus seguidores decidieron responderle y, según contó, la gran mayoría llegó a la misma conclusión, por envidia.

“Qué duro es ver que muchas veces sean los mismas mujeres quienes más juzgan, critican y señalan. Yo siempre he creído que cada quien es libre de hacer lo que quiera, mientras no le haga daño a nadie. Y con eso debería bastar”, recalcó la influencer.

