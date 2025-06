Ericka Morera habló sin pelos en la lengua sobre tema que levanta roncha en las relaciones de pareja

Ericka Morera puso el dedo en la llaga en un tema que, para algunas parejas, resulta delicado y controversial. Fotografía: Instagram Ericka Morera. (Instagram /Instagram)

Ericka Morera temió entrar en un debate al expresar su opinión sobre un tema que le preguntaron en redes y que, en ocasiones, resulta bastante álgido en las relaciones de pareja.

En las últimas horas, la guapa periodista habilitó la cajita de Instagram para “conversar” con sus seguidores y uno de ellos se aprovechó para preguntarle de algo que, muchas veces, ha conducido a rupturas amorosas.

“¿Cómo puedes lidiar con las amigas de tu pareja para que no te dé celos?”, fue la pregunta que le plantearon a Keka, quien le dio una nueva oportunidad al amor desde hace dos años con su galán, Rafael Parra.

Morera dijo que su punto de vista sobre ese tema podría motivar el debate, pero aún así se lanzó y, sin pelos en la lengua, opinó respecto al tema.

Ericka Morera ya va para dos años de relación con Rafael Parra. Fotografía: Instagram Ericka Morera. (Instagram /Instagram)

“No sé si voy a entrar en un debate aquí, pero voy a ser supersincera. Ahorita, en el momento que estoy pasando en mi vida, cero; porque si yo conocí a mi pareja con ciertas amistades, yo las tengo que respetar”, afirmó en un inicio.

“Claramente, obvio, siempre tiene que haber un respeto entre las amistades y mi pareja, que así es. En el momento que uno sienta que, tal vez, cierta persona se está pasando de la raya o hay un tipo de confianza diferente que a usted no le gusta, es bueno que usted se lo comunique a su pareja con respeto y le haga saber lo que usted siente, sin impedirle porque igual, usted conoció a su pareja con esas amistades”, agregó.

El gran “pero” vino después, pues Keka dijo que para ella, cuando las alarmas se tienen que encender, es cuando aparecen las amigas o los amigos nuevos.

Ericka Morera opinó sobre un tema álgido para algunas relaciones de pareja

“Yo lo que sí no estoy muy de acuerdo, no sé si esa es la palabra correcta, pero hay amigas que ya existían desde antes que usted conociera a su pareja, eso es normal como usted tiene a sus amigos y demás; pero hay amistades nuevas o amigas nuevas que llegan ya ustedes estando en una relación y es donde uno también tiene que decir: ‘OK, todo bien, se puede, pero quiero saber: ¿quén es?, ¿dónde la conoció? y demás’. Hay un tema de respeto y eso va para ambos lados. No sé si me explico”, finalizó Ericka.

