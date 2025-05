Ericka Morera no la pasó nada bien en los últimos días

Ericka Morera lució bellísima en el concierto de Reik, el pasado fin de semana. Fotografía: Instagram Ericka Morera. (Instagram/Instagram)

Ericka Morera contó que los últimos días fueron bastante complicados para ella, pues la sorprendió una fuerte gripe que hasta en cama la tuvo.

Lo peor de todo es que mientras la pasaba así de mal, su hijita Zoé también se enfermó de lo mismo, algo que la retó mucho por los cuidados que debió darle a la niña.

“La gripe me pegó fuerte, en cama, con dolor de todo. Empecé el lunes y me siento un poquito mejor, pero excesivamente débil”, confesó Keka el viernes en sus redes.

Ericka Morera habló de lo mal que la pasó los últimos días en sus redes. Fotografía: Instagram Ericka Morera. (Instagram/Instagram)

“Mi macha también se enfermó, entonces ustedes entienden que aquí las fuerzas solo Dios, porque los papás no se deberían enfermar junto con los hijos”, opinó.

Keka recomendó a sus seguidores cuidarse mucho y todavía más si tienen hijos; principalmente, porque con la llegada de la época lluviosa se disparan los casos de gripe en el país.

Morera evidenció lo duro de sus últimos días con una foto que mostró el tratamiento que se estaba haciendo en su cara para desinflamar las ojeras por el cansancio y falta de sueño que, todo indica, sufrió con la gripe.

Ericka Morera se enfermó después del concierto de Reik, al que fue muy bien acompañada por su atractivo novio. Fotografía: Instagram Ericka Morera. (Instagram/Instagram)

“Decidí probar esto (unos parches) a ver si se me desinflaman las ojeras y sentirme un poco mejor y no verme tan decaída. Los ojos no mienten”, mencionó.

Al parecer, a Keka le pasó la factura el fiestón que se pegó el fin de semana en el concierto de Reik, al que fue acompañada por su guapo novio. ¡A Keka le deseamos pronta recuperación!

