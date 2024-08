Ericka Morera se cura en salud por un morete en el cuello, ¿pero qué fue lo que le pasó?

Ericka Morera está a pocos días de cumplir sus 40 años. (Instagram)

Antes de que la gente salga a decir quién sabe qué, Ericka Morera prefirió curarse en salud y aclarar qué fue lo que le pasó en el cuello.

La periodista contó este sábado que el jueves, poniéndose guapa para celebrar el Día de la Madre, se quemó mientras intentaba hacerse algo en su cabello y esa es la razón de la “mancha” que anda en un lado del cuello.

Según Keka, ella se estaba haciendo unas ondas en el cabello cuando se llevó la quemada que, aseguró, le duele mucho.

“Me quise hacer ondas y me quemé. ¡Vean! Auch y no soporto porque, a parte, se ve rarísimo, parece otra cosa, pero no es eso. Me quemé y me duele”, afirmó la guapa expresentadora de televisión.

Morera no quería que la gente pensara que lo que andaba en el cuello fue secuela de un beso muy apasionado de su novio, el guapo Rafael Parra, de ahí la aclaración que hizo.

Keka y Parra ya tienen el año de andar juntos y de vivir momentos muy románticos, que ellos mismos han compartido en redes, donde se han mostrado muy felices y enamorados.

Ericka está quemando los últimos cartuchos de sus treintas, ya que el próximo 22 de agosto la guapísima cumplirá 40 años, una celebración que por poco se le olvida, según contó hace unos días, por el montón de trabajo y cosas que tiene en este mes.