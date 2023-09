Ericka Morera se pellizcó a tiempo y evitó que le vaciaran las cuentas bancarias

Ericka Morera contó que recibió una llamada sospechosa. (Instagram)

La guapa Ericka Morera quedó impresionada al ver lo que quisieron hacer unos estafadores con ella.

Ericka les contó a sus seguidores la mala experiencia que vivió por medio de sus redes sociales.

La macha explicó que recibió una llamada de un número desconocido; y que al contestar la persona le dijo su nombre completo y número de cédula, por lo que comenzó a sospechar.

Morera, cuenta que confirmó que los datos que le había dado el estafador eran los suyos, ya que supuestamente la estaban llamando de un banco debido a la supuesta compra de unos artículos.

La curvilínea contó que la persona le dijo que la llamaba para corroborar si era ella había realizado esas transacciones o si se trataba de una estafa.

“Yo con toda la malicia del mundo, revisé la app para ver si en efecto lo que me había dicho era cierto; pero como la app no me abría, le dije que iba a revisar para llamar al banco, pero me indico que si colgaba daba por buenas las supuestas transacciones”, agregó.

Morera expresó que debido a esto, la persona le insistió que no le podía colgar y recalcó que se escuchaba molesto, por lo que decidió colgar el teléfono.

“Por dicha entré a la app del banco y mis cuentas estaban bien, gracias a Dios. Era obvio que era una manera de quererme estafar o que le diera información personal”, expresó.

Ericka, además, añadió que la gente estaba muy alerta con este tipo de timos, pero que no estaba de más recordarle a la gente, las estrategias que usan estos sujetos para lograr su objetivo.

“Se los comparto porque tienen mucha información de uno, me causó mucha impresión que tuvieran mis datos, que supieran donde tengo cuentas de banco, así que hay que ser muy cautelosos”, dijo.

Morera contó que el día de la llamada, ella tuvo, por casualidad, una reunión con una persona que labora en un banco, a la cual le contó lo sucedido y esta le aseguró que ese tipo de llamadas son estafas.