“Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque ni él ni nadie, porque no me paga un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío, y porque lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni cómo”.