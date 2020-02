“Inicié un noviazgo hace poco y me siento muy contenta con él, pero me confesó que es adicto a los casinos y a la pornografía. Esto me desilusionó mucho, especialmente porque no quiere buscar ayuda pues según él, no lo necesita. Es por eso decidí terminar la relación, pero él me sigue buscando y pidiendo una oportunidad para cambiar. Dice que no me preocupe, porque cuando vivamos juntos va a dejar todo eso, pero que mientras tanto lo va a disfrutar, aunque yo no puedo estar así”.