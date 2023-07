¿Es amable Belinda? Todo esto dice Verónica González de su encuentro con la artista mexicana

Verónica González estuvo en Tailandia en una actividad de una reconocida marca de joyas. (Instagram)

Verónica González se codeó varios días, durante la semana pasada en Tailandia, con algunas famosas como Belinda, gracias a una actividad de una exclusiva marca de joyería.

La exmiss Costa Rica compartió una fotografía junto a la cantante y actriz mexicana, y también grabó un video donde la artista les enviaba un saludo a los costarricenses.

El encuentro entre Vero y Beli fue muy comentado y de él quedaron algunas dudas, las cuales la guapa orotinense aclaró este martes.

Verónica González y Belinda

A través de redes sociales, la presentadora del canal ¡Opa!, contó que con Belinda no compartió más allá del momento en que tomaron la foto y el video.

“Más allá de acercarme para pedirle la foto y el video con el saludo a Costa Rica, no crucé más palabras con ella, no porque no fuera accesible, me pareció amable y accesible, pero ella estaba en sus cosas y nosotros también, trabajando y socializando”, mencionó Vero.

La ojiverde también habló del “detrás de cámaras” que hubo antes de la foto y el video con Beli, que tanta bulla hizo en Instagram.

Vero aseguró que “sudó tacacos” para llegar a hablarle a Belinda, pero se aguantó la vergüenza.

“Siendo honesta, a mí todo me da vergüenza. Le pregunté a todo el mundo (cómo llegar a Belinda) y me acerqué con pena para decirle si podía darme la foto y el video, porque esas cosas me dan mucha pena, pareciera que no; pero respiré profundo para decirle si podía tomarse una foto conmigo y le pedí permiso como a cuatro personas antes de hacerlo”, explicó Verónica.

Verónica González y Belinda se conocieron en Tailandia. Instagram.

También, la expresentadora de Repretel y Multimedios, reveló que la invitaron a la lujosa fiesta por Instagram y que era un sueño que ella tenía desde el 2019.