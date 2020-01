“Me siento muy desmotivada con mi relación de pareja. Es buena persona, pero es frío, poco detallista, se enoja por todo; en el último año cambió de trabajo y se ha puesto peor, está muy celoso por todo, a mí me está yendo muy bien en el trabajo, me ascendieron y para él esto ha sido una desgracia. Ya tenemos casi cinco años de noviazgo y siento que ya no estamos haciendo nada juntos, se lo he dicho y lo que me dice es que yo haga lo que me dé la gana, pero igual seguimos”.