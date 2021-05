“Tengo seis meses de salir con una persona, ella es muy agradable, excepto porque la considero muy intensa, ya que llama constantemente y nos vemos cuatro o cinco veces por semana. Apenas salgo de la casa empieza decir que me extraña. Dice que le duele mucho que ella no sea mi prioridad y aunque todo lo hago con ella nunca está contenta. Me dice que no puedo estar con una persona que no está disponible para ella. Estoy muy cansado”.