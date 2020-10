“Tengo una duda, ¿en medio de la pandemia es normal que no sienta ganas de nada con mi pareja? Nosotros estamos bien, pero a veces hay que hacer un esfuerzo porque con todo esto me siento a veces realmente desmotivada. Tengo un buen novio y vivimos juntos, pero esto a mí me tiene como muy cansada, muchosmeses de encierro y de rutina”.