¿Es rajona Marilyn Gamboa? Esto le respondió a sus seguidores

La presentadora Marilyn Gamboa contestó una pregunta que mucha gente se hacía sobre sus tradicionales consejos de moda que durante un tiempo compartió en sus redes sociales.

Mari se puso a jugar la dinámica de las preguntas y una seguidora le consultó: “¿Por qué ya no hacés videos de los outfits en el closet?

Recordemos que ella iba mostrando algunas prendas de su guardarropa diciendo qué estaba de moda y qué no.

Marilin Gamboa confesó que ella odiaba una parte de su trabajo en 7 Estrellas

“Cuando empecé a hacer las publicaciones en mis historias fue por una solicitud que me hacían un grupo de seguidores que me veía en 7 Estrellas cuando hacía el segmento que se llamaba el Guardarropa de Marilyn. La gente me empezó a pedirles que les refrescara qué estaba ‘In o out’, no era con interés de hacer alarde a nada.

“Según yo, le daba un aporte a la gente que quería conocer lo poco que yo sé de moda, empezaron algunas tiendas a hacerme envíos de vestuario a manera de regalo, yo no hallaba cómo rechazarlo, los recibía de buena gana y trataba de combinarlos con lo que tenía y cuando me compraba algo que me gustaba, lo mostraba, para enriquecer esa relación que había con la gente que se conectaba a ver mis historias”, dijo.

Ella afirmó que al principio todo iba muy bien, pero de repente los comentarios feos de la gente la fueron echando para atrás.

“Había personas que decían que qué pesada, que estaba rajando y eso me empezó a resfriar con el intercambio de información, luego vino la pandemia y me ayudó a quitarme porque en la pandemia no estábamos para hablar de moda”, comentó.

Al final, señaló que a ella no le regalaban toda la ropa que mostraba y que enseñaba etiquetas para impulsar el negocio de otros, no porque fuera presumida.