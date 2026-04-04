Escándalo de los actores Blake Lively y Justin Baldoni da un giro drástico a pocos días del juicio

El caso entre Justin Baldoni y Blake Lively, protagonistas de la película Romper el círculo, ha dado un giro en los últimos días.

Ambos mantienen un conflicto legal desde 2024, cuando la actriz acusó al actor de intentar dañar su imagen, además de señalar un presunto acoso sexual y otras conductas durante el rodaje.

LEA MÁS: Maribel Guardia recordó la vez que tenía que besar a otra actriz mientras actuaba

Menos acusaciones en el proceso

Esta semana, la situación cambió para Lively, de 38 años, luego de que se desestimaran 10 de las 13 acusaciones presentadas, incluyendo la de acoso sexual. Sin embargo, el proceso judicial no ha concluido.

Justin Baldoni y Blake Lively fueron protagonistas en la película 'Romper el círculo'. (Wayfarer Studios/Wayfarer Studios)

Aún quedan pendientes demandas relacionadas con represalias, incumplimiento de contrato, complicidad y otros aspectos que seguirán siendo analizados en el juicio.

LEA MÁS: Tini Stoessel habla por primera vez del embarazo que perdió en su intento por frenar rumores

Un juicio que continúa

Entre los señalamientos iniciales figuraban un beso no previsto en el guion y la supuesta entrada sin autorización al camerino de la actriz. Ahora, el juicio programado para el 18 de mayo en Nueva York se desarrollará con menos cargos, lo que modifica el panorama legal.

El caso continúa generando atención en la industria, mientras se espera que las próximas audiencias definan el rumbo de este proceso.