Farándula

Escándalo de los actores Blake Lively y Justin Baldoni da un giro drástico a pocos días del juicio

La disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively cambió de rumbo luego de que se desestimaran la mayoría de las acusaciones

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El caso entre Justin Baldoni y Blake Lively, protagonistas de la película Romper el círculo, ha dado un giro en los últimos días.

Ambos mantienen un conflicto legal desde 2024, cuando la actriz acusó al actor de intentar dañar su imagen, además de señalar un presunto acoso sexual y otras conductas durante el rodaje.

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Menos acusaciones en el proceso

Esta semana, la situación cambió para Lively, de 38 años, luego de que se desestimaran 10 de las 13 acusaciones presentadas, incluyendo la de acoso sexual. Sin embargo, el proceso judicial no ha concluido.

Romper el círculo
Justin Baldoni y Blake Lively fueron protagonistas en la película 'Romper el círculo'. (Wayfarer Studios/Wayfarer Studios)

Aún quedan pendientes demandas relacionadas con represalias, incumplimiento de contrato, complicidad y otros aspectos que seguirán siendo analizados en el juicio.

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Un juicio que continúa

Entre los señalamientos iniciales figuraban un beso no previsto en el guion y la supuesta entrada sin autorización al camerino de la actriz. Ahora, el juicio programado para el 18 de mayo en Nueva York se desarrollará con menos cargos, lo que modifica el panorama legal.

El caso continúa generando atención en la industria, mientras se espera que las próximas audiencias definan el rumbo de este proceso.

Justin Baldoni
El juicio se llevará a cabo el próximo 18 de mayo. (Archivo/Facebook/Archivo/Facebook)
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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