“Me siento muy celosa todo el tiempo y sé que esto suena raro, pero escogí a un hombre feo para evitar tener problemas de celos, porque los guapos siempre son coquetos, pero resulta que a este muchacho todo el mundo lo quiere. Él es enfermero y pasa rodeado de mujeres, pero no me gusta tanta tanta compañerita a su lado. Se lo he dicho, pero no logro que me entienda”.