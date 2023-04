Esposa de Andrés García pide orar por su marido

El actor Andrés García es cuidado por su esposa Margarita Portillo. (Instagram)

La salud del actor Andrés García va en deterioro y su esposa, Margarita Portillo, pide que oren por él.

A través de un video que publicó en YouTube, la señora contó cómo se encuentra el actor de 81 años, reconocido por participar en producciones como “El privilegio de amar”.

García padece cirrosis, fibromialgia y una condición que consiste en la destrucción de sus glóbulos rojos por parte de la médula espinal.

“Buenas tardes, el motivo del presente mensaje, es debido a que diversos medios de comunicación me han contactado y han querido saber de la salud de Andrés.

“El sábado vino el médico que lo está controlando, el doctor Sergio Rodríguez. Es un gastro clínico endoscopista, que viene a verlo aquí en casa. El doctor me informó que lo veía bien, esto desde el punto de vista de la situación física en la que estaba, de su enfermedad, que como sabemos es una enfermedad incurable y progresiva.

“Está desintoxicado en todo sentido, desde el control de sus alimentos y otras sustancias, esto hace que esté muy consciente de su situación, lo cual le genera ansiedad, pero está estable.

“Me dijo el doctor que esto es una situación así, su enfermedad es progresiva, es un proceso, Andrés está con todos los cuidados, con todas las comodidades posibles, toda la atención, tiene calidad de vida y es querido en su casa.

“No ha perdido el apetito, come muy poquito, cosa que me preocupa, pero siempre me pide muchas cosas y aunque sea poquito a poquito va comiendo, todos los días se le hace un batido con dos frutas, sopas y cosas así.

El actor dominicano-mexicano fue todo un galán en la década de los 70 y 80. Archivo.

“No puede caminar solo, está en camita, tiene una camita especial, con colchones especiales y cuando quiere salir al patio se le traslada con ayuda de una silla de ruedas. Le gusta estar aquí toda la mañana, el doctor me dice que lo ve bien, estable.

“Está delicado, porque ha adelgazado y se va debilitando poco a poco, porque es un proceso. Me dice que esto es hasta que Dios quiera, que su cuerpecito aguante y hasta cuando Dios quiera tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por su interés y les pido oraciones”, dijo la señora, relativamente tranquila.