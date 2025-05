Esposa de Bryan Ruiz confesó que tuvo que hacer una pausa por motivos de salud

Carolina Jaikel confesó que un fuerte dolor la hizo ir al hospital el viernes pasado . (Instagra)

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, sorprendió a sus seguidores al publicar una foto en la que se ve en una cama y reveló que un intenso dolor lumbar la llevó al hospital.

Tras meses de molestias, le dolencia la obligó a hacer una pausa en su rutina y priorizar su salud, así lo contó por medio de su cuenta de Instagram.

“Un dolor lumbar al que no le di prioridad, me hizo parar absolutamente todo el viernes y terminé en el hospital. Y es que en el ajetreo del día a día no escuchamos el cuerpo, evitamos lo importante sobre lo que creemos urgente y nos creemos invencibles o que podemos con todo y nadie puede con todo”, dijo en su perfil.

Jaikel expresó que la vida muchas veces les enseña a las personas que se debe soltar, pedir ayuda, aceptarla y ponerse como prioridad.

“Algo que cuesta muchísimo y crea mucha culpa en la maternidad”, agregó.

La esposa del exjugador confesó que estaba tranquila porque tiene familiares como su hermana y su esposo que la han ayudado en estos duros momentos.

“Y una tribu de amigos y familia espectaculares que hacen que estas cosas pasen más ligeras”, concluyó.