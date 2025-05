Esposa de Choché Romano se enojó con seguidora que le escribió: “apoyo al que me regala”

Ashely García, esposa de Choché Romano, no aguantó nada y publicó el reclamo de su seguidora. (redes /Instagram)

La esposa del comediante Choché Romano se enojó con una de sus seguidoras de redes sociales que le reclamó por, supuestamente, solo apoyar a los emprendedores que le regalan sus productos.

Resulta que la influencer Ashley García se puso el fin de semana a mostrar algunos obsequios que le habían enviado algunas marcas que la patrocinan en sus historias de Instagram, algo normal de quienes se dedican a sacarle el jugo económico a las redes sociales.

Al terminar de mostrar todo lo que le habían enviado decidió mostrar unas etiquetas que pagó a hacer para rotular los artículos escolares de su hija Leah, pero antes aclaró que los mostraba, pese a que no era publicidad pagada, porque le gustó mucho como quedaron.

Ashely García, esposa de Choché Romano, expuso el reclamo de su seguidora. (redes /Instagram)

Eso fue suficiente para que una seguidora le escribiera al ver dicha historia: “Que mal me caíste, o sea apoyo al que me regala, pero si tengo que pagar no tengo que hacer publicidad, eso no se hace, todos merecen que se les reconozca por lo que trabajan”.

La misma Ash hizo público el reclamo y de una vez escribió que no entendía por qué la molestia si en esta vida “no hay nada gratis y que todo son negocios”.

“Siempre es un ganar, ganar. Nadie vive por amor o, ¿hay alguien aquí que sí?”, escribió.

En el mismo posteo también agregó: “O sea, a ver si entiendo. ¿Debo hacerle publicidad a todo lo que yo compre en mis redes sociales para darles a conocer el negocio de gratis? ¿Y mi trabajo en redes sociales quién lo reconoce?“.

¿Cuál de las dos cree usted que tiene la razón? Abrimos debate.