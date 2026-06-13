Esposa de Christian Bolaños reveló la curiosa historia detrás del nombre de su hijo Cristiano

Jazmín Salas, es esposa de Christian Bolaños. (redes/Instagram)

La esposa de Christian Bolaños, Jazmín Salas, sacó más de una sonrisa entre sus seguidores al revelar la historia detrás de los nombres de sus hijos, especialmente la de Cristiano, quien hoy lleva uno de los nombres más reconocidos del fútbol mundial.

La creadora de contenido compartió un video en sus redes sociales en el que contó cómo ella y el exjugador de Saprissa tuvieron varias diferencias a la hora de elegir cómo se llamarían sus hijos.

Alison tuvo nombre en pocos minutos

La esposa de Christian Bolaños contó cómo eligieron los nombres de sus hijos.

Según explicó, la historia de su hija Alison fue bastante sencilla.

Recordó que su suegro, quien ya falleció, tomó un periódico, se sentó en la sala de la casa y aseguró que encontraría el nombre ideal para la bebé. Apenas unos minutos después ya tenía la propuesta que terminaría convenciendo a toda la familia.

Aunque existieron otras opciones, el nombre Alison terminó ganando la partida.

Con Cristiano la historia fue completamente distinta

Cristiano Bolaños, hijo del exjugador morado Christian Bolaños se incorporó a las ligas menores de la "S". Instagram Tercer Tiempo. ( Instagram Tercer Tiempo./Instagram Tercer Tiempo.)

La situación cambió cuando llegó el momento de elegir el nombre de su segundo hijo.

Jazmín explicó que ambos habían llegado a un acuerdo: si era niña, ella escogería el nombre; si era niño, la decisión quedaría en manos de Christian.

Antes de conocer el sexo del bebé, ella estaba enamorada del nombre Briana, inspirado en una película que veía constantemente junto con Alison. Sin embargo, cuando supieron que sería un niño, comenzó el verdadero debate.

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Entre las opciones apareció Arek, un nombre inspirado en un portero de un equipo donde jugó Bolaños en Europa.

Ella recordó que le parecía un nombre diferente, fácil de pronunciar y con mucha personalidad, pero Christian no estaba convencido.

También surgieron otras alternativas como Blake, pero ninguna terminaba de convencer por completo a la pareja.

El nombre Cristiano generó discusión

Uno de los nombres favoritos de ella era Cristiano.

La esposa del exfutbolista contó que siempre le pareció un nombre fuerte y llamativo, pero Christian inicialmente se resistió a la idea.

Según relató, él consideraba que un nombre tan ligado al fútbol podía generar demasiadas comparaciones en el futuro. Incluso argumentó que si el niño no desarrollaba interés o talento para el deporte, cargaría con un nombre inevitablemente asociado a una figura mundial como Cristiano Ronaldo.

Después de muchas conversaciones y propuestas descartadas, la pareja terminó inclinándose por Cristiano, nombre que finalmente recibió su hijo.

Por dicha, a Cristiano Bolaños sí le gusta el fútbol porque ya es parte de las ligas menores del Saprissa.