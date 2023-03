Esposa de Dani Alves: “Siempre lo querré, pero me amo más”

La esposa de Dani Alves, Joana Sanz, utilizó las redes sociales para desahogarse sobre el caso del jugador detenido a finales del año pasado. La modelo de 29 años incluso indicó el fin de su matrimonio con lateral derecho que fue acusado de violación por un joven de 23 años.

Dani Alves y Joana Sanz (Tomada de Instagram)

“Desde que era una niña he escrito mis sentimientos para expresarme, supongo que porque soy hija única. Sea cual sea la razón, me hace bien. Me encantaría escribir sobre el amor y la felicidad, pero no es el caso. Ha sido un mes horrible, no el más duro de mi vida, porque he capeado muchas tormentas, pero sí el más oscuro y doloroso. El sentimiento de abandono y soledad llama a la puerta. Elegí como compañero de vida a una persona que, a mis ojos, era perfecta. Siempre estuvo ahí cuando más lo necesité, siempre apoyándome en todo, siempre animándome a crecer, siempre cariñosa, atenta...

“Me cuesta aceptar que esta persona pueda romperme en mil pedazos, creo que me tomará años de mi vida borrar de mi memoria la forma en que me miraba como si fuera la persona más increíble en el mundo. Y, joder, sí, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que a pesar del vacío que me causó, sigo aquí a tu lado. Sigo y seguiré siendo, pero de otra manera. Lo amo y lo amaré por siempre. Quien diga que el amor olvida se engaña o no ha amado de verdad. Pero me quiero, me respeto y me valoro mucho más. Perdonar alivia, así que me quedo con el mago y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18 de mayo de 2015. Doy gracias por las oportunidades y lecciones que me da la vida. Por más difíciles que sean, he aquí una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”.

La modelo volvió a las pasarelas a mediados de febrero, en Madrid, en medio de la agitación que vivía en su vida, tras perder a su madre, a su perra Coco, la bulldog, y ver arrestado a su marido por presuntamente agredir sexualmente a una joven de 23 años.

Daniel Alves está detenido desde enero El 20 de febrero en Barcelona y, entre las pruebas que pesan contra el jugador, se encuentra el resultado de una prueba de ADN que prueba que es el semen del deportista en la ropa de la víctima, además de huellas dactilares en el baño del lugar, mientras que la víctima mantuvo la misma versión sobre los eventos, algo que no ocurrió con Alves.