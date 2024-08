Esposa de David Guzmán, jugador del Saprissa, denunció que su hija fue agredida

Stacy Montero, esposa del futbolista David Guzmán, y su hija Gianna. Instagram.

Stacy Montero, esposa del futbolista David Guzmán, usó su cuenta de Instagram para pedir empatía luego de que su hija fuera agradedida por unas amiguitas.

La influencer explicó que quiso hacer pública la situación que vivieron como familia el martes para hacer un llamado a los padres, que deben educar mejor a los niños, sin dar mayores detalles de qué fue lo que causó la agresión.

Ella solo explicó que su hija Gia, de 6 años, simplemente pidió permiso para salir a jugar afuera de su casa y que la situación se generó por defender a su hermano Maximiliano, el más pequeño.

Stacy Montero, esposa de David Guzmán, contó la agresión de su hija

Según unas fotos que mostró, la pequeña sufrió varios rasguños y golpes en su rostro porque la habrían golpeado entre varios niños. Dicho acontecimiento habría generado que también tuvieran un problema con los padres de ellos.

“Hablen con sus hijos, háganles saber que es de valientes y de buenas personas aceptar sus errores. Uno no puede andar por ahí enseñándoles a mentir o a hice esto y me escondo y eso es lo correcto, no. Hablen, siembren esa semilla de que puedan aceptar su equivocación, perdonar, pedir perdón, disculparse, tener esa empatía de que si somos responsables de algo que hacemos, puedan aceptar, aunque cueste, y hacerse responsable de pedir perdón y demás. Uno no puede andar por ahí pensando que nuestros hijos no hacen nada o que vamos a andar defendiendo y defendiendo”, mencionó.

Stacy Montero, esposa de David Guzmán, habló de la agresión de su hija

LEA MÁS: Esposa de jugador de Saprissa publicó valiente y sincero mensaje en redes sociales

Ella agregó que no es “justo ni correcto” que salga gente a hacerle daño a los demás y que al ser una niña, este tipo de hechos no solo la dejan marcada físicamente, sino también de forma moral.

“No voy a permitir, por lo menos en este pefil, o con mis hijos, que la gente crea que es normal andar acosando, andar haciendo bullying, andar tratando mal, faltar el respeto, lo que sea, no, por lo que sea, porque yo a ellos cuando los tengo que corregir, los corrijo, no son las grandes ni las santas palomas, ni quiero que lo sean, pero no andan lastimando ni dañando a nadie como para que la gente crea que por las vidas que tienen o que por la educación que tienen, o por lo que sea, que piensen esto debe de ser normal”, mencionó.

David Guzmán es uno de los jugadores del Deportivo Saprissa y tiene tres hijos con la influencer Stacy Montero.

Montero contó que a consecuencia de la agresión su hija no fue a la escuela porque se siente mal por lo ocurrido.