Esposa de David Guzmán salió rascando con su expulsión en el clásico anterior

El jugador David Guzmán está casado con la influencer Stacy Montero y tienen tres hijos. (Jose David Murillo/Cortesía)

Las esposas de los jugadores de fútbol nunca salen exentas de las críticas, insultos o señalamientos por el accionar sus parejas en el terreno de juego.

Recientemente, le pasó a Stacy Montero, esposa del jugador del Deportivo Saprissa, David Guzmán, quien en el pasado clásico en Alajuela salió expulsado tras ofender al réferi, según el reporte arbitral.

LEA MÁS: ¿Vetaron el Morera Soto por la moneda que le lanzaron a David Guzmán?

Al parecer, la actitud del jugador contra el árbitro hizo que varios seguidores del Instagram de ella empezaran a insultarla y mandarle mensajes pasados de tono por lo que optó por bloquearlos.

La influencer y madre de tres niños hizo varias historias para recalcar que si en su cuenta publica cosas familiares eso no le da derecho a escribir esos comentarios, sin especificar a cuáles hacía referencia, pero claramente, tenían que ver con la actitud de su esposo en el pasado juego contra Liga Deportiva Alajuelense y que le generó tres partidos de sanción.

“Hay millones o muchas páginas donde las personas pueden ir a emitir sus opiniones, sus comentarios o diferentes criterios de lo que quieran en otro perfil, aquí no me vengan, por favor, a estar drenando las energías con sus opiniones, porque sus opiniones son solo eso y todos tenemos diferentes maneras de ver las cosas, de vivir la vida. Así que me he tomado el tiempo, porque hoy ha sido un día cansadísimo, para bloquear a un montón de personas que se han dedicado a venir aquí. Que yo publique lo que quiera publicar de mi vida, sea por lo que sea de mi familia, no quiere decir que voy a permitir que ustedes vengan aquí y hablen o escriban lo que les de la gana.

Stacy Montero, esposa del futbolista David Guzmán, se convirtió en influencer y pasa compartiendo en sus redes momentos con sus hijo y esposo.

LEA MÁS: Reporte arbitral revela la barbaridad que le habría dicho David Guzmán al árbitro y que le costó la roja

“Yo sé que los buenos somos más, como les digo por aquí, y como dicen mi abuelita y mi mamá. A todas esas personas que andan con ganas de andarse fijando en la vida de los demás, con ganas de molestar o lo que quieran, de verdad, busquen otros lugares, este no es, porque el enfoque de este perfil es familiar, independientemente, de lo que pase, donde sea, aquí siempre voy a estar yo defendiendo a los míos, con lo que pueda, con lo que tenga”, recalcó.